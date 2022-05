Deputado Tiago Amaral encaminha recursos para Colégio Cívico-Militar

O Governo do Estado do Paraná terminou o processo licitatório para a reforma do Colégio Cívico-Militar São Vicente Palotti de Mandaguari, o recurso de de R$ 463 mil reais, que serão destinados para adequação e reforma da instituição. A verba foi um pedido pelos vereadores Alécio do Cartório, Daniel Gambá, Eron Barbiero, Sebastião Alexandre e Sidney Silva, ainda em 2021.

De acordo com protocolo de visita técnica da engenharia, serão realizados os seguintes serviços: adequação acessível no pátio da escola, reparos na cobertura da quadra (telhas translúcidas), reparos no telhado e calhas, reparos em metais de banheiro, reparos elétricos (tomadas), laboratório com os azulejos soltos, reparos no calçamento externo.

Para o deputado o recurso se faz necessário. “O pedido de Mandaguari pra mim é mais que uma ordem, é uma minha casa, o lugar que tenho amigos e que fiz uma votação histórica. Não assumo compromissos, eu assumo trabalho e busco a realização de cada um deles. O espaço em que se encontra o Colégio Cívico-Militar é o mesmo que busquei junto ao Governo do Estado no passado, uma ampla reforma, que conseguiu deixar a estrutura de pé. Isso é investimento que participamos para colocar uma educação de qualidade em Mandaguari”, afirmou Tiago Amaral.

O vereador Eron Barbiero agradeceu ao empenho do deputado junto a Mandaguari. “O Colégio Cívico-Militar foi uma luta nossa, do nosso grupo para trazer para Mandaguari, para garantir aos nossos alunos uma educação de respeito. Conseguimos através do deputado Tiago Amaral e governador ratinho Júnior. Hoje recebemos essa feliz notícia que o dinheiro já está na conta e em poucos dias a reforma começará. Temos que agradecer ao deputado pelo bem que faz pela nossa cidade e por não vir apenas de quatro em quatro anos, mas sempre atuante em Mandaguari”, finalizou o vereador.

Por Fernando Damas.