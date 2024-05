Um desafio esta sendo organizando no parque da pedreira, para arrecadar ração de gatos ou cachorro, pode ser insumos, luvas qualquer coisa será muito bem vinda, a idéia é fazer 1.000 km no parque (somatória ex: 200 pessoas 5km cada)

Todos os itens arrecadados será revertido para os animais do RS..

Sua ajuda é muito bem vinda.

Todas as idades…

Caminhada ou corrida e bike será na rua, só comprovar quantos km fizeram!

https://chat.whatsapp.com/KV0X8gn9hLp0EPzSyLGNjg