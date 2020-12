Uma equipe da Polícia Militar se fez presente na cadeia pública de Jandaia do Sul no final da tarde de domingo (27), onde um preso, havia cortado o braço em uma tentativa de suicídio, sendo o mesmo encaminhado pelo agente penitenciário com escolta da equipe policial até o PAM para receber atendimento médico.

O nome do preso não foi divulgado.