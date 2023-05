Detentos da Cadeia de Mandaguari se formam em cursos profissionalizantes

Um projeto desenvolvido pela Igreja Universal – Universal Nos Presídios (UNP), em parceria com a Cadeia Pública de Mandaguari, formalizou na manhã de sexta-feira (28), a formatura de 16 detentos, que cumprem pena no município.

Durante um ano, professores da UNP ensinaram no modo Educação à Distância, cursos profissionalizantes para aperfeiçoar o modo de trabalho dos presos.

Participaram do evento: Aguilar Peteres – Gestor da Cadeia Pública de Mandaguari; Silvino Molina Chefe de Cadeia Pública de Maringá; Julio Cesar Franco – Coordenador da Região de Maringá, além do Pastor José Alexandre Pereira da Silva, representando a UNP;; Presidente do Conselho da Comunidade Fábio Macedo; Sérgio Ferreira – Diretor do DETRAN e Jairson Elias de Almeida – ambos do Conselho da Comunidade e Fernando Nanuncio do Conseg Pioneiros.

Com a chegada de Aguilar como gestor da Cadeia Pública de Mandaguari, os detentos passaram a trabalhar em diversos setores, além de estudarem, para não ficarem com tempo ocioso no período que estiverem presos.

Colaborou Fernando Damas.