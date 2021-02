Diante de ocupação 100% nos hospitais, município adota tolerância zero na fiscalização

Em reunião de urgência realizada nesta quinta-feira (25), os órgãos fiscalizadores da Prefeitura de Mandaguari, juntamente com a Polícia Militar (PM), decidiram atuar com mais rigor para que seja respeitado os decreto número 138 e 144/2021 e também os protocolos do Ministério da Saúde para o combate à Covid-19. O encontro foi conduzido pela prefeita Enfª Ivonéia, contando com a presença do comandante do Pelotão da Polícia da PM, tenente Caio Henrique dos Santos e de representantes das secretarias municipais.

De acordo com o que foi discutido na reunião, estabelecimentos que insistirem em descumprir as medidas serão multados. As multas poderão ultrapassar a R$ 20.000,00. Pessoas que forem flagradas sem máscaras também são passíveis de multa. É importante que haja colaboração de todos e, para garantir que os protocolos de saúde sejam cumpridos, o trabalho da Fiscalização é fundamental.

A fiscalização está sendo mais intensificada ainda em todo município, com o apoio do Corpo de Bombeiros, PM e a equipe de fiscais da prefeitura, incluindo Fiscalização, Vigilância em Saúde e PROCON. As medidas mais rigorosas são necessárias por conta da falta de UTIs, tanto SUS (Sistema único de Saúde), como particulares nos hospitais de referência da região. A ocupação de leitos de UTI para Covid-19 na macrorregião noroeste do Paraná chegou a 100%, segundo informações do diretor da 15ª Regional de Saúde.

