Documentos deixados na prefeitura de Mandaguari

Segue abaixo a lista de pessoas que deixaram ou perderam documentos em setores do Paço Municipal:

Paulo César da Costa (Carteira de Trabalho e PIS)

Rosalina de Oliveira Silva (CPF)

Jorge da Paz Silva (CPF)

Maria Aparecida Marques de Oliveira (Cartão do SUS)

Renan Rodrigues Pereira (CNH)

Francisco Albano Muniz (RG, Cartão SUS e CPF)

SERVIÇO

Estes documentos poderão ser retirados de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h, na Secretaria de Assistência Social, localizada do térreo do prédio da Prefeitura do Município de Mandaguari.

Assessoria PMM.