Dois acidentes envolvendo motocicletas na BR-376 em Jandaia neste sábado (2)

Neste sábado (2) houve dois acidentes envolvendo motociclistas na BR-376 no perímetro urbano de Jandaia do Sul.

No primeiro, um jovem, de 17 anos, sofreu uma queda de moto no período da tarde na BR-376, próximo a Sociedade Rural em Jandaia do Sul. Ele foi socorrido pelas equipes da Defesa Civil e SAMU e encaminhado ao PAM com algia em coluna. Segundo informações, o menor conduzia a motocicleta.

No segundo, já no início da noite, uma motocicleta que trafegava na BR-376 no sentido Cambira a Mandaguari, colidiu na lateral de uma S-10 que cruzava o trevo da Emater no sentido centro.

Dois jovens, sendo um de 18 e outro de 21 anos estavam no moto. Eles foram socorridos por equipes da Defesa Civil e SAMU e encaminhados ao PAM.