Dois acidentes ocorreram praticamente no mesmo local entre Marumbi e Jandaia

Dois acidentes de trânsito foram registrados praticamente no mesmo local na tarde de quinta-feira (03/08), na PR-466, no município de Marumbi. O primeiro ocorreu por volta das 17h30 no sentido Jandaia do Sul, envolvendo um caminhão e uma motocicleta.

O motociclista sofreu ferimentos, porém estava consciente, orientado e sem risco de vida. Ele foi conduzido ao hospital.

O segundo acidente aconteceu mais tarde e foi atendido pela Polícia Rodoviária do Posto de São João do Ivaí. Um caminhão M.Benz (placas de Londrina) estava se deslocando pela PR-466 no sentido Marumbi, quando ao chegar no km 29, teve uma falha mecânica que o deixou imobilizado na pista. O motorista sinalizou o local utilizando galhos de árvores. Enquanto realizava essa sinalização, o veículo Fiat/Strada (placas de Boa Esperança-PR) tentou uma manobra de ultrapassagem e acabou colidindo de frente com o Fiat/Palio, que vinha no sentido oposto.

O impacto fez com que o Fiat/Palio colidisse contra o barranco lateral da pista, no seu próprio sentido de direção, enquanto o Fiat/Strada acabou ficando embaixo do caminhão M.Benz.

O acidente resultou em danos materiais nos veículos, sendo que todos foram entregues aos seus respectivos proprietários, exceto o Fiat/Palio, que foi removido pelo guincho do 10º BPM devido a pendências.

Os motoristas do caminhão e do Fiat/Strada saíram ilesos do acidente. A condutora do Fiat/Palio, de 34 anos, foi encaminhada ao hospital para avaliação médica.

As informações são do Blog do Berimbau