Dois arrombamentos com furto foram registrados pela Polícia Militar em Mandaguari

13/05/2022 19h, Rua Zacarias de Vasconcelos, centro, Mandaguari: Relata o solicitante que saiu para trabalhar por volta das 08h e ao retornar para a sua residência às 17h, percebeu que a mesma estava arrombada. após breve checagem em seu circuito interno de monitoramento pode perceber que um indivíduo transpôs seu muro por volta do 12h45 saindo alguns momentos depois com sua smartv lg 50 que foi deixada do lado de fora da residência onde o solicitante encontrou-a toda danificada. Os demais objetos o indivíduo logrou êxito em levar.

14/05/2022 00h20, Rua Barão do Rio Branco, Jardim Esplanada: No local a solicitante relatou a equipe que ao chegar em sua residência notou que a porta estava arrombada e do local foi furtada uma TV de 32 polegadas que estava em seu quarto. A vítima foi orientada quanto aos demais procedimentos.