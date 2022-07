Dois assaltos foram registrados no Jardim Progresso

Relatam as vítimas que estavam saindo da padaria onde trabalham quando três indivíduos saíram de uma data vazia e anunciaram o roubo, um deles armado e dois com os rostos cobertos. Tentando levar uma das vitimas com eles, entraram no veiculo Gol cor prata e se evadiram do local tomando rumo ignorado. A equipe orientou a vitima e repassou os dados do veículo para as cidades da região, porém os autores não foram localizados.