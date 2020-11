Dois furtos registrados nesta quarta-feira em Mandaguari

Na manhã de quarta-feira (11) a equipe da Polícia Militar foi acionada pela solicitante que informou que a pessoa de xxxxxxxxxx furtou um par de tênis e fugiu sentido a Avenida Fermino Coraza.

Diante dos fatos, a equipe policial saiu em busca pelo autor, sendo localizado na casa de seu avô. Diante dos fatos fora dada voz de prisão, sendo o mesmo conduzido a delegacia de Mandaguari para as providência cabíveis a serem tomadas.

No início da tarde, o solicitante relatou que saiu de sua residência, no Condomínio Tuyuti, por volta das 08h desta quarta-feira e retornou as 11h, quando se deparou com a janela de sua residência aberta.

Deu falta de diversos objetos como celular e dinheiro.