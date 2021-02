Dois homens foram presos enquanto “pescavam” no Banco do Brasil de Mandaguari

Os indivíduos foram vistos pela câmeras de segurança pescando envelopes dos caixas eletrônicos. Eles já tinham dinheiro nos bolsos e dentro das calças.

Às 21h de domingo (7) a Polícia Militar foi solicitada por um empresa de vigilância que constatou pelo sistema de câmeras internas da agência do Banco do Brasil de Mandaguari que dois indivíduos adentraram a agencia bancaria e estavam na área dos caixas eletrônicos com uma ferramenta retirando os envelopes de deposito, sendo deslocado ao local com prioridade sendo localizado no interior da agência, os indivíduos posteriormente identificados como l d s p, 20 anos e l d o f, 40 anos, dado comando de abordagem e feito busca pessoal dentro das calças de l havia grande quantia de dinheiro e nos bolsos do outro também localizado grande quantia de dinheiro em espécie.

Ao averiguar o ambiente foi constato que todos os caixas eletrônicos em suas entradas de envelope estavam com um tipo de calco plástico que impedia que a entrada de envelope se fechasse e em um dos caixas foi retirado uma ferramenta artesanal que estes estavam utilizando para “pescar” os envelopes depositados.

Também foi localizada na porta da agência um fita colada no dispositivo de tranca que impedia que a porta se trancasse de forma automática, no local se fez presente e acompanhou os trabalhos da equipe a pessoa de v h s g, que se apresentou como responsável pela agência.

Os objetos e os presos foram encaminhado a delegacia.