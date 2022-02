Dois são presos acusados de receptação e porte ilegal em Mandaguari

Cidade: MANDAGUARI Data: 10/02/2022 Nota: 8801 Itens: 3 09/02/2022 18:00 RECEPTAÇÃO (CONSUMADO) POSSE/PORTE ILEGAL DE ARMA DE (CONSUMADO) Local: OCTAVIO EUGENIO VINHOLI, CONDOMINIO TUYUTI, MANDAGUARI

PRESO OU APREENDIDO: ADULTO MASCULINO 37 ANOS, MASCULINO 33 ANOS

OBJETO RECUPERADO: 39 BOLA BOLAS NATALINAS OBJETO RECUPERADO: 30 LAMPADA OBJETO APREENDIDO: 8 MUNIÇAO 7 INTACTAS E 1 DEFLAGRADA OBJETO RECUPERADO: 7 OUTROS FILTROS DE MASC PADRAO N95 OBJETO RECUPERADO: 1 PATINETE

Após denúncia relatando que o suspeito possui no interior de sua residência munições e drogas, bem como este teria produtos furtados e possivelmente uma arma no interior da residência, já no portão a equipe policial visualizou ele e outro individuo, que ao perceber a equipe policial correu para os fundos no imóvel tentando fugir, sendo foi contido pelos policiais.

Em busca em um dos quartos debaixo da cama fora encontrado um munição cal 28 g.a; 5 munições calibre .22; uma munição calibre ,32 e um projetil, de munição restrita cal 7,62 também localizado em um bolsa 30 lâmpadas com soquete, 39 bolas plásticas de enfeite natalino, 7 filtros para mascara padrão n95, itens estes furtados nesta, madrugada em uma lanchonete na cidade.

Todos os objetos foram recolhidos, e encaminhados junto com os autores para a delegacia de Mandaguari para devido procedimento. Ao questionar sobre a origem dos objetos, ambos negaram a autoria do furto permanecendo em silêncio sobre como estes foram adquiridos.