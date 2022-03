Dois são presos após furto de portão em Mandaguari

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 22h de quinta-feira (10) no Jardim Brasilio em Mandaguari. Um homem de 57 anos e outro de 29 foram presos e o portão de 2 de altura x 3 de largura recuperado.

Após denuncia via central 190 de que dois indivíduos teriam arrancado um portal de ferro de uma residência e estariam transportando este em via publica, a equipe Rotam deslocou para averiguar o fato, onde foi realizada abordagem a dois masculinos, sendo que um estava com um alicate no bolso para cometer o delito.

Diante dos fatos, receberam voz de prisão e foram encaminhados a delegacia pelo crime de furto.