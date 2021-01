Dois são presos com motocicleta furtada em Mandaguari

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Mandaguari às 16h30 deste domingo (3) na Rua João Jacomini, no Jardim Oasis. Foram presos dois indivíduos de 22 e 23 anos.

A equipe policial visualizou uma motocicleta CB 300 de cor vermelha a cerca de 500 metros da viatura. No momento em que o condutor avistou a viatura aumentou a velocidade e se evadiu sentido ao Jardim Oásis, sendo realizado acompanhamento e os indivíduos foram abordados com a motocicleta adentrando a residência no endereço acima citado.

O condutor da motocicleta foi identificado como “F” e o passageiro como “H”, ambos já conhecidos do meio policial com passagens por diversos crimes.

Em consulta foi verificado um mandado de prisão em desfavor de “H” e também que a motocicleta abordada que era conduzida por “F” encontra-se com alerta de furto da cidade de Astorga.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão a ambos e os mesmos foram encaminhados para a delegacia para os demais procedimentos.

Questionados sobre a origem da motocicleta, ambos preferiram não se manifestar.