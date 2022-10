Dois veículos foram furtados em Jandaia do Sul

A ocorrência foi registrada na manhã de segunda-feira (24) na Rua Antônio Reche em Jandaia do Sul.

Conforme a PM, relatou o solicitante que deixou sua caminhonete Ford F-100A, placa ACY7G99, estacionado defronte a sua residência e pela manhã percebeu que a mesma havia sido furtada. A vítima foi orientada.

Trata-se da caminhoneta da foto acima.

Já na madrugada desta terça-feira (25), um VW Gol foi furtado na Rua João Dias do Nascimento, no centro de Jandaia do Sul.

A vítima relatou a Polícia Militar que chegou em Casa as 21h, guardou o carro, um VW Gol, ano 93, na cor prata, dentro de seu quintal e as 04h da manhã constatou que o veículo havia sido furtado.