Faleceu na manhã desta terça-feira (16) o Oscar do Dingo Bar, aos 84 anos. Pessoa muito querida e conhecida no município de Jandaia do Sul por ser o proprietário do bar que faz parte da história da cidade, localizado na Avenida Getúlio Vargas. Ele morreu por complicações da covid-19.

O Sr. Oscar era avô do presidente da câmara João Paulo Bosio.