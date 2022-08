Dupla assalta auto posto em Jandaia do Sul

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 20h59 desta segunda-feira (8) no Auto Posto Pioneiro em Jandaia do Sul.

Conforma a PM, a equipe policial foi informada quanto à um roubo que acabará de ocorrer. Segundo informações, dois masculinos de estatura alta, magros, tapando os rostos com camiseta, trajando shorts, camiseta e chinelo, chegaram ao local e fizeram menção de estar armados. Um deles adentrou a conveniência e pediu o dinheiro, enquanto o outro envolvido aguardava no pátio.

Ainda conforme o atendente que estava no caixa, o autor fez menção de estar armado mostrando a arma por debaixo da camiseta. roubaram o dinheiro e se evadiram.

Posteriormente a equipe policial recebeu informações de que em seguida, após o roubo, fora visto uma motocicleta de cor preta, sem lanterna, com dois masculinos descendo sentido a área rural, ambos com as características dos autores.

Foi realizado patrulhamento por toda extensão do bairro e outras localidades, porém no momento não foram localizados.