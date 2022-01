EJA do 1º ao 5º está com matrículas abertas em Mandaguari

Para alunos com idade acima dos 15 anos que não foram alfabetizados ou não concluíram o Ensino Fundamental Anos Iniciais.

A fase 1 da Educação de Jovens e Adultos (EJA) de Mandaguari está com matrículas abertas para alfabetização do 1° ao 5° ano. Os interessados em realizar a matrícula ou obter mais informações devem procurar o Módulo Cultural ou a Escola Municipal Francisco Romagnole Júnior, localizada no Jardim Progresso.

Podem se matricular alunos com idade acima dos 15 anos que não foram alfabetizados ou não concluíram o Ensino Fundamental Anos Iniciais (1º ao 5º ano). Os documentos necessários para a matrícula são: comprovante de residência, RG, CPF, certidão de nascimento ou casamento.

Para quem não possuir o diploma do antigo ensino primário, mas que sabe ler e escrever será realizada uma avaliação escrita. Em caso de aprovação, receberá o diploma.