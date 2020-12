Eleitos de Mandaguari são diplomados

Cerimônia, promovida pelo Fórum Eleitoral, foi realizada de forma on-line, em razão das medidas de combate à pandemia.

Os eleitos para representar a população de Mandaguari de 2021 a 2024 foram diplomados na tarde desta quinta-feira (17). Com o recebimento do diploma, os representantes políticos estão aptos a tomar posse no cargo a partir de 1º de janeiro de 2021. Em razão das medidas de combate à pandemia do novo coronavírus, a cerimônia, que é de responsabilidade do Fórum Eleitoral, ocorreu de forma on-line.

Em conformidade com os resultados das eleições que ocorreram no último dia 15 de novembro, Ivonéia Furtado (Cidadania) foi diplomada para exercer o cargo de prefeita, tendo como vice-prefeito João Jorge Marques (PDT). Além disso, receberam o diploma os nove vereadores para a próxima legislatura: Chiquinho (PSD), Professor Danilo (PDT), Alécio do Cartório (PSD), Eron Barbiero (PSB), Claudete Velasco (PSC), Garcia (Cidadania), Marcio Cledson (Cidadania), Sebastião Alexandre (MDB) e Gambá da Garagem (PL).

Com a diplomação, fica confirmada a renovação de 2/3 do Legislativo Municipal. Foram reeleitos apenas os parlamentares Eron Barbiero, Luiz Carlos Garcia e Sebastião Alexandre. Dentre os demais, apenas Alécio já foi vereador, por duas legislaturas. Os demais assumem a missão pela primeira vez. Foram diplomados, também, três suplentes de cada partido representado na Câmara.

SOLENIDADE

Durante a cerimônia, o juiz eleitoral, Dr. Max Paskin Neto, parabenizou os eleitos e desejou um ótimo mandato. “Que a missão de representar a população em suas necessidades e anseios seja cumprida com maestria”, destacou. Também participaram da diplomação o promotor de Justiça Érick Leonel Barbosa da Silva e o chefe de cartório Luis Marcelo Recco Noris.

O vereador Chiquinho, eleito com o maior número de votos, discursou em nome de todos os parlamentares. “Este momento que vivenciamos hoje é uma das conquistas possibilitadas pelo honroso e belo processo democrático. A partir de agora, espero que as ações do Executivo e do Legislativo estejam em sintonia, pelo bem de toda a população”, disse.

A prefeita diplomada, Ivonéia Furtado, reforçou o desejo de que haja parceria entre os dois Poderes Municipais. “O momento, agora, é de pensar na população. Não há espaço para interesses particulares. Precisamos focar naquilo que é importante para todos os diferentes grupos que formam a nossa querida e amada cidade”, comentou.

Após a diplomação, os eleitos se reuniram na Câmara para a retirada do diploma físico e registro da ocasião. Apenas o vereador diplomado Alécio do Cartório não pode participar desse momento, por motivo de doença.

Assessoria Câmara de Mandaguari.