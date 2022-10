Em Jandaia: Eleitor passa mal / Cabo eleitoral é preso

Ocorrência registrada às 11h13 deste domingo (2).

Conforme a PM, relatou o solicitante que na escola (nome não divulgado) em duas seção estava com aglomeração de pessoas em espaço sem ventilação. O solicitante é médico e realizou atendimento no local onde teria uma pessoa passando mal. O responsável do local foi informado sobre a situação e o solicitante orientado.

Outra ocorrência: Ocorrência registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 13h15 deste domingo (2) na Rua Presidente Kennedy.

A equipe policial prestou apoio ao Promotor de Justiça na prisão de uma pessoa que estava distribuindo santinhos, bem como tinha em sua posse diversos destes. Também em seu carro foram encontrados outros panfletos e santinhos. O mesmo foi encaminhado para Polícia Civil.