Em Mandaguari teve Dano e Furto Qualificado

Jardim Esplanada: Solicitante informa que um caminhão baú transitava na referida rua, quando ao passar em frente a casa do solicitante a carroceria do caminhão ficou enroscada aos cabos de energia elétrica, vindo a danificar o poste de entrada de serviço da residência, deixando os cabos ao chão, juntamente com o poste. Relata que solicitou que o caminhão encostasse, porém o motorista ignorou e seguiu tomando sentido ignorado. O solicitante foi orientado quanto aos procedimentos cabíveis.

Conjunto Ipacaraí: A equipe foi solicitada para atendimento de ocorrência onde o solicitante relatou que saiu de sua residência no dia de ontem por volta de 18h, e ao chegar no local no dia de hoje constatou que a porta lateral da casa estava arrombada.

Foi constatado que uma televisão 42 polegadas, marca Panasonic foi subtraída. Também foi constatado que o fogão estava danificado. A equipe realizou diligências, porém nada foi localizado. A vitima foi orientada.