Em visita à Regional de Saúde, vereadores questionam atendimento hospitalar para Mandaguari

Integrantes da Mesa Diretora e das comissões permanentes defendem o retorno dos serviços para o município

Os vereadores integrantes da Mesa Diretora e das comissões permanentes da Câmara de Mandaguari visitaram a 15ª Regional de Saúde de Maringá, na tarde desta sexta-feira (21). O objetivo da reunião no órgão foi verificar a situação dos atendimentos hospitalares aos mandaguarienses, que deixaram de ser atendidos de forma pública no Hospital Cristo Rei.

“Estamos muito preocupados com essa situação e não iremos descansar enquanto não dermos uma resposta adequada à população. A Prefeitura encerrou o contrato com o único hospital da cidade, mas estamos correndo atrás e fazendo de tudo para defender os interesses dos munícipes”, explicou o presidente do Legislativo, Alécio do Cartório (PSD), acompanhado dos vereadores Eron Barbiero (PSB), Sebastião Alexandre (MDB), Chiquinho (PSD) e Daniel Gambá (PL).

RESULTADOS

Na reunião, os parlamentares apresentaram um panorama da situação da Saúde em Mandaguari e demandas da população. Além disso, solicitaram uma série de informações sobre a pactuação com os hospitais da região e a possibilidade de o Município voltar a firmar convênio com a Sociedade Beneficente Cristo Rei, para que os moradores voltem a ser atendidos dentro da cidade.

O deputado estadual Soldado Adriano José (PV) também participou da reunião e expressou o apoio à atuação dos vereadores. “Me solidarizo com a causa e estou totalmente à disposição para ajudar nesta situação. Assim como os vereadores, espero que em breve os moradores passem a ser atendidos novamente na cidade, para mais conforto e segurança”, comentou.

Os questionamentos feitos pelos parlamentares devem ser respondidos por escrito pela equipe da 15ª Regional de Saúde, sendo que os dados serão apresentados à população e usados pelos vereadores para cobrar a melhoria da assistência à Saúde no município.

ENTENDA O CASO

No início deste mês, a Prefeitura comunicou que não renovaria o contrato com o Cristo Rei. Entre as razões para isso, foi apresentada uma recomendação administrativa do Ministério Público, alegando a ausência de condições sanitárias no local. Desde então, o Município, que tem gestão plena, passou a depender de outras localidades. De acordo com a Secretaria de Saúde, foi feita a pactuação com os hospitais de Sarandi e Mandaguaçu, para atendimento à população.

O assunto tem dividido opiniões e gerado cobranças e questionamentos, já que o atendimento hospitalar dentro da cidade pode garantir mais comodidade à população. Os vereadores continuarão acompanhando o caso.

Por Rubens Silva.