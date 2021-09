Embriagado, homem é preso após colidir em carro de ex-mulher

Ocorrência registrada às 16h50 de domingo (12) no Conjunto Ipacaray em Mandaguari.

Conforme a PM, a equipe foi solicitada para atendimento de acidente de transito no local supracitado, onde a solicitante relatou que seu ex-marido estava de posse de um veiculo e colidiu propositalmente em seu veiculo que estava estacionado na via com a intenção de intimidá-la, onde esta relatou também que possuía medida protetiva contra o mesmo e que este aparentava sinais de embriaguez.

Diante dos fatos a equipe deslocou até o local e constatou o acidente, onde o acusado pela solicitante foi identificado e este ainda se encontrava no interior de seu veiculo e aparentava estar com sinais de embriaguez, bem como possuía ferimentos na face oriundos do acidente, onde de imediato a equipe acionou o SAMU que se fez presente no local para prestar atendimento medico ao mesmo e conduziu até o Pronto Atendimento local.

Em contato com a solicitante, esta deu continuidade aos fatos narrados à central 190 e relatou que sofre ameaças constantes de seu ex-marido, e que este colidiu propositalmente em seu veiculo, causando danos na lateral direita do mesmo. Ela apresentou uma medida protetiva conforme autos do processo a qual diz que ele deve permanecer a 100 metros de distancia dela.

Diante dos fatos, a equipe acompanhou o autor até o PAM onde este foi atendido pelo médico o qual fez uma sutura e o liberou em seguida.

Questionado ao autor se aceitaria se submeter ao teste etilometrico, este respondeu que sim, onde este foi submetido ao exame o qual apresentou resultado de 0,82mg/l constatando crime de transito.

Diante dos fatos, recebeu voz de prisão pelos crimes de descumprimento de medida protetiva e dirigir sob a influencia de álcool e foi conduzido a delegacia para procedimentos, bem como seu veiculo foi recolhido ao pátio do pelotão com diversas danificações oriundas do acidente e de depredação de transeuntes que se revoltaram com a situação, porém ninguém foi identificado como causador do dano.

A equipe policial lavrou o bateu conforme protocolo sendo este acidente do tipo abalroamento lateral. As devidas notificações foram lavradas.