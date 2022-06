Emenda de Nishimori garante R$ 300 mil para Saúde

O deputado federal Luiz Nishimori, um dos mais votados na eleição de 2018 em Mandaguari, esteve no município visitando correligionários, e esteve no escritório do empresário Marcos Roberto Jovino, garantindo uma emenda parlamentar de R$ 300 mil para Saúde, que ajudará na melhoria do atendimento.

O empresário Marcos Roberto Jovino agradeceu a visita do deputado e também pelo recurso. “Agradecemos ao meu amigo Nishimori por seu comprometimento com a população de Mandaguari. Esse recurso vem para ajudar o município, principalmente na Saúde. Parabéns ao deputado e por sua preocupação com a cidade”, comentou o empresário.

Já o deputado afirmou que o recurso está chegando para Mandaguari graças ao pedido do empresário Marcos Jovino, dos vereadores Alécio do Cartório, Eron Barbiero, Sebastião Alexandre, Chiquinho e Gambá. “Essa união em prol do povo é fundamental. Nosso comprometimento com a cidade não para por aí, fizemos muito e vamos fazer muito mais”, comentou Nishimori.

O valor já está empenhado e deve cair na conta do Município já nos próximos dias.

Por Fernando Damas.