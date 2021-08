Empresa é alvo de ladrões em Mandaguari

30/08/2021 08h Local: AIRTON SENNA, JARDIM CRISTINA, MANDAGUARI VÍTIMA/SOLICITANTE: ADULTO FEMININO 25 ANOS OBJETO COMUNICAÇÃO DE FURTO: DOCUMENTOS VARIS DOC DA EMPRESA, FERRAMENTAS COMPREENSOR SHULZ, LAVADORA DE ALTA PRESSÃO GONG

A vítima relatou a Polícia Militar que chegou na empresa onde trabalha e foi informada por funcionários de que alguns objetos teriam sido furtados. Ao verificar as imagens do local fora constatado que dois indivíduos adentraram a empresa pelo muro frontal sendo o primeiro com vestes claras e utilizando boné e o segundo utilizando vestes escuras e que vieram a desligar a energia da empresa não sendo possível verificar mais imagens do ocorrido.

Diante dos fatos, a vítima foi orientada e tomado os demais procedimentos cabíveis.