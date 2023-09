Empresário de Jandaia do Sul é preso acusado de comercializar anabolizantes

A Polícia Civil do PR, através do Setor Antitóxico da 9ª SDP de Maringá apreende no final desta tarde (04/09) uma grande quantidade de anabolizantes na comarca de Jandaia do Sul/PR. Um empresário que atua como personal trainer e nutricionista, foi preso.

As investigações iniciais apontavam que um homem de 32 anos de idade, empresário no ramo do fisioculturismo, estaria realizando a comercialização ilícita de anabolizantes para fisioculturistas na cidade de Maringá/PR.

Os investigadores receberam a informação de que o empresário faria uma entrega de anabolizantes e, diante dos fatos, os policiais civis permaneceram de campana nas proximidades da loja, quando o empresário entregou um pacote para um motoboy.

Durante o acompanhamento velado, os investigadores visualizaram que este parou próximo a Avenida Paraná, em Maringá/PR, como se estivesse procurando alguém.

A equipe optou pela abordagem, e na caixa de transporte foram encontrados frascos de testosterona e oxandrolone.

Questionado, o motoboy informou que um homem, dono de uma loja de suplementos em Jandaia do Sul/PR teria pedido para ele entregar a um cliente, mas não quis revelar o nome.

Em continuidade as diligências, já na loja em Jandaia do Sul, o empresário foi questionado e acabou revelando que possuía uma grande quantidade de anabolizantes em estoque, como frascos de Nandrolone e comprimidos de testosterona, além de apetrechos para manipulação e identificação da sua marca.

Importante informar, que os esteroides anabolizantes (EA) são drogas que têm como função principal a reposição de testosterona (hormônio responsável por características que diferem homem e mulher). Entretanto, a venda e o uso de anabolizantes para fins estéticos ou para aumentar o rendimento esportivo é proibido, além de ser um grande risco para a saúde.

A comercialização irregular desse tipo de produto caracteriza o crime de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos, ou medicinais, previsto no art. 273, parágrafo 1°-B, I, do CP, com pena de 10 a 15 anos de reclusão e multa.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado para a carceragem da 9ª Subdivisão Policial de Maringá/PR, onde encontra-se a disposição da Justiça.

Para denunciar o tráfico de armas de fogo e drogas, envie mensagens para o Whatsapp da Antitóxico: 3309-3131