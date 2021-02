A equipe policial de Mandaguari, composta pelo Sgt Andrade e Sd Archetti, realizam salvamento de senhoras em um incêndio.

As duas senhoras de 58 e 62 anos, estavam no interior da residência sem conseguirem sair. Os policiais tão logo chegaram no local, em uma atitude enérgica, corajosa e heroica, entraram na residência pulando o muro e, em meio à fumaça e mesmo arriscando-se, conseguiram retirar as senhoras, que já estavam desorientadas devido à inalação da fumaça. As mulheres passam bem.