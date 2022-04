A Comunidade Colo de Deus apresenta: Espetáculo da Paixão de Cristo. No dia 15 de abril,

sexta-feira Santa, no ginásio de esportes de Jandaia do Sul. A Comunidade, com o apoio da Prefeitura Municipal, Departamento de Cultura e Paróquia São João Batista, apresenta um espetáculo que retrata os momentos de Cristo antes de sua crucificação. Serão duas sessões, às 19h e 21h e os convites deverão ser retirados na secretaria paroquial em Jandaia do Sul. A entrada é gratuita.