Ex-deputado Boca Aberta ofende prefeito de Jandaia e o acusa de não recebê-lo

O Ex-deputado gravou um vídeo ofendendo o prefeito.

NOTA OFICIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIA DO SUL

Assessoria do Ex-Deputado Federal Boca Aberta agendou visita com o Prefeito Lauro Junior para o dia 26/11, sexta-feira, às 09h30 da manhã. Faltando poucos minutos para a realização da reunião, entraram em contato diretamente com o Prefeito Lauro Junior passando a reunião para o mesmo dia (26) às 15h00.

O prefeito aguardou o ex-deputado até 15h40, quando, então, foi para um compromisso no almoxarifado. O ex-deputado federal Boca Aberta chegou na prefeitura às 15h59 (vide imagens da câmera de segurança) e, neste exato momento, o prefeito foi avisado e retornou para a prefeitura para receber o ex-deputado. Ao chegar no prédio da prefeitura, o Prefeito Lauro Junior já não encontrou mais o ex-deputado, que havia ficado apenas 13 minutos no local e ido embora.

Sobre o recurso destinado à Saúde, o Prefeito Lauro Junior agradece o ex-deputado Boca Aberta e confirma que a verba já havia sido recebida pelo Município e destinada à Saúde, como toda verba que vem para o departamento e precisa ser usada com as devidas comprovações de uso. Prezando pela transparência, o Departamento Jurídico da Prefeitura está à disposição para mais informações, caso necessário.

O Prefeito Lauro Junior enfatizou que não tolera atitudes desrespeitosas e que não vai responder às provocações infundadas, preferindo manter uma atitude profissional e ética. Todos os políticos e cidadãos em geral, independente de bandeira partidária, são bem-vindos na Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul.