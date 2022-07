Nesta quarta-feira (20) a convite do empresário Marcos Roberto Jovino, o Ex-ministro Sérgio Moro, o qual é pré candidato ao Senado, foi recepcionado na San Diego Eventos de propriedade do anfitrião, um bate papo do Ex-ministro com o empresário Marcos, acompanhado da imprensa local.

Sérgio Moro estava acompanhado pelo deputado Felipe Bonatto Francischini, pelo deputado Do Carmo.

Os visitantes foram recebidos por amigos e convidados do anfitrião.