Exame de troca de faixas Kung Fu do estilo Shizuka

No ultimo domingo (12) aconteceu em Mandaguari, no ginásio de esporte O Xanduzão o exame para troca de faixas dos alunos que treinam o Kung Fu do estilo Shizuka, participaram do exame os alunos do mestre Muniz, do mestre Correia e do professor Batata.

O evento contou com a presença do mestre Muniz, mestre Valdenir e mestre Correia, contando também com o apoio de mais 16 professores faixas pretas. Durante o evento foram avaliados aproximadamente 50 alunos do estilo de Kung Fu Wushu Shizuka para a troca de faixa.

Presença do secretário de Esporte, Cultura e Lazer, Gilmar Tavares e da diretora de esportes Márcia Polles.

