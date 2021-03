Faleceu na manhã deste domingo (14) no Pronto Atendimento Municipal o morador do Jardim Progresso, Daniel da Silva aos 63 anos, na sexta-feira (12) ele deu entrada no PAM com os sintomas do covid-19, e aguardando uma vaga de UTI.

Não haverá velório e o sepultamento será às 13h30 deste domingo (14).