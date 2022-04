Faleceu na noite de sábado (9/4) Edilson Campos 55 anos, o gaúcho dono do Motel Alibi localizado na PR 444, após 16 dias internado desde 24/03 quando foi brutalmente atacado por dois homens na porta de seu estabelecimento, Mandaguari registra o sexto homicídio.

A Policia Civil tem as imagens de vídeo onde mostra claramente os dois indivíduos.

A imagem abaixo é da Câmera de segurança do estabelecimento do dia do crime onde aparece os dois homens juntos.