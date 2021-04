Faleceu João Martinez Romero

Faleceu na noite da segunda-feira, 05 de abril, em sua casa, na Rua Octávio Eugênio Vinholi, no Jardim Esplanada, João Martinez Romero, 75 anos. Ele era pai do empresário Ademir Martinez, da SMX Empreendimentos. O velório aconteceu na Capela do Prever e o sepultamento foi às 16 horas desta terça-feira, 06 de abril, no Cemitério Municipal de Mandaguari.