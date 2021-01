Faleceu na terça-feira, 26 de janeiro, em sua residência, José Francisco Filho, de 95 anos. Zé do Boche como era conhecido, morava na Rua Lins de Vasconcelos, no Centro. O corpo foi velado na Capela do Prever, o sepultamento foi na tarde desta quarta-feira, 27 de janeiro, no Cemitério Municipal de Mandaguari.

O falecido era pai do Zezito do Sabão e avô da Gisele Enfermeira.

Foto: Rede Social da Família, por Rubens Silva.