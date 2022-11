Faleceu Lidia do Nascimento

Lidia do Nascimento Boiera, 74 anos, morreu na noite de sábado (26), por volta das 20h30, no Hospital Universitário (HU), em Maringá, onde estava internada para tratamento de saúde.

Moradora da Rua Rui Barbosa, Lidia era mãe dos professores Tânia Mara do CMEI Tio Patinhas, Marcelo do Colégio Cívico Militar São Vicente Palotti e do Sidnei – funcionário do Escritório de Contabilidade 19 de março.

O velório aconteceu na Sala 1 da Capela Mortuária, localizada na Avenida Amazonas, esquina com a Rua Gomercindo Bortolanza. O sepultamento foi domingo (27) no Cemitério Municipal de Mandaguari.

Apoio Fernando Damas.