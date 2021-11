Faleceu na madrugada desta terça-feira, 09 de novembro, no Hospital Universitário, em Maringá, Lucas Geraldino, 65 anos. Geraldino morava na região da Praça Iguaçu, região do ginásio de esportes “Xanduzão”. O corpo será velado após às 12 horas, na Capela do Prever e o horário do sepultamento ainda será divulgado pela família.