Faleceu aos 62 anos, o mandaguariense Warner Munhê. Ele estava internado no Hospital Metropolitano, em Sarandi, teria já se recuperado da Covid-19, mas acabou vindo a óbito na manhã desta segunda-feira (25). Ele foi bancário e trabalhou no Banestado, Itaú e Banco do Brasil.

Como já estava curado da Covid, o corpo foi liberado para velório em Mandaguari à partir das 17h.

O sepultamento está marcado para às 10h da terça-feira (26).