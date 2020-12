Família é assaltada próximo ao Hospital Regional em Jandaia

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 20h40 de sábado (5).

A vítima relatou a Polícia Militar que transitava com o veículo Fiat Uno pela Rua Timóteo Pagliarini, nas proximidades do Hospital Regional e, ao reduzir a marcha para passar sobre um “bueiro”, foi cercada por um indivíduo magro, alto, moreno claro, trajando calça cor clara, camisa cor escura e boné cor escura, o qual empunhava uma arma tipo pistola cor preta, tamanho grande (6 Pol. Ou similar, podendo ser um simulacro), que se manteve calmo em toda ação, dando voz de assalto, apontou a arma para a vítima que estava conduzindo, também em direção ao esposo e ao filho menor de idade que estava no banco de trás.

Em seguida levou o veículo tomando rumo ao município de Mandaguari, levando também a carteira do esposo com todos os documentos e um aparelho de celular marca Iphone, pertencente a vítima.

Como providência em primeiro momento, a equipe policial deslocou em patrulhamento pela BR 376, sentido a Mandaguari com o intuito de localizar o referido veículo e, poucos minutos depois, retornou à residência do solicitante onde em contato com a vítima foi efetuado procedimento para rastrear o celular que havia sido levado, indicando localização no município de Maringá, sendo entrado em contato com o Copom de Apucarana e solicitado apoio na comunicação da ocorrência ao batalhão da área, onde foram fornecidos prints de tela com “mapa” apontando a última localização do celular da vítima marcada pelo rastreamento.