Festiva de transmissão de presidência e posse de membros no Rotaract Club de Mandaguari

No último sábado 11 de junho de 2022, foi realizada a solenidade de transmissão de cargos e posse do novo conselho diretor do Rotaract Clube de Mandaguari, ano rotário 2022/2023, Deixando o cargo de presidente a companheira Suelen Retonde e assumindo o lugar companheiro Sherllon Alves.

A festiva ocorreu na Casa da Amizade de Mandaguari, contando com a participação de ilustres companheiros e convidados.

Na ocasião, foi destacada a importância do clube, com relevante destaque em sua área de atuação, com a implantação de projetos e ações que demonstram o envolvimento e responsabilidade para com seus companheiros e comunidade.

Houve ainda homenagens com a entrega de Comendas aos companheiros que tiveram relevante desempenho que mereceram reconhecimento dentro do clube e também com os demais clubes da família rotária. Ainda, menção honrosa ao companheiro Manoel Antônio Tavares pela sua trajetória de inspiração e compromissos assumidos.

O evento trouxe ainda a posse de novos companheiros para o Clube, e ao final foi servido um jantar para o momento de companheirismo e confraternização.