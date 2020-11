Fiat Strada capota na BR-369, próximo ao alambique em Jandaia

O acidente ocorreu na noite desta segunda-feira (2) na BR-369, entre a cidade de Jandaia do Sul e o Distrito São José, próximo ao alambique.

A Defesa Civil (Bombeiro Comunitário) foi acionada pela solicitante, que informava que havia dois adultos e uma criança no veículo.

Os bombeiros encontraram o veículo danificado em meio a um matagal, mas os ocupantes já não se encontravam no local.

Segundo informações, a Fiat Strada com placas de Jandaia do Sul, ficou com as rodas para cima, mas foi desvirada por populares, o que não é recomendado pelos bombeiros.