Fiscalização rigorosa em Mandaguari

A fiscalização municipal com o apoio da Polícia Militar, informa que reforçou a fiscalização no sábado à noite, e vistoriou 20 locais denunciados, onde foi constatado 10 locais que estavam realizando festas com pessoas aglomeradas, os responsáveis foram notificados e os eventos foram encerrados imediatamente, as pessoas não residentes nos locais foram intimadas a voltarem para suas casas.

A equipe também flagrou na área central da cidade, o comércio de bebida alcoólica após as 20 h, o que está expressamente proibido conforme previsão contida no decreto estadual 7020/2021 e decreto municipal 165/2021, sendo que para enganar a fiscalização as mercadorias vendida estava sendo entregue na esquina próxima. Diante disto o estabelecimento será multado, com pena prevista de R$ 10.125,00.

A fiscalização informa que está atenta a esse tipo de infração, pois o comércio ilegal de bebida alcoólica financia as festas e eventos clandestinos colaborando assim com a disseminação do vírus e saturação e colapso do sistema de saúde, e pede humildemente a conscientização de comerciantes e clientes para obedecerem às medidas restritivas em combate ao corona vírus, bem como a colaboração de todos.