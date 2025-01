Fogo em terreno vira caso de polícia em Jandaia

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 7h57 da manhã deste sábado (25) na Rua Crisântemos, Jardim das Flores.

Conforme a PM, a equipe foi acionada via COPOM para atender uma ocorrência onde algumas pessoas teriam ateado fogo em um terreno baldio.

No local os policiais fizeram contato com o solicitante, que relatou ter visualizado e gravado algumas pessoas ateando fogo em um terreno baldio e que ele acionou a equipe do Bombeiro Civil que veio até o local para apagar o incêndio.

Na residência onde os autores entraram foi localizada a senhora XXX que relatou a equipe ser ela a autora do incêndio. Diante das informações e do vídeo foi realizado o termo circunstanciado e liberado a autora no local.