Ford Escort com placas de Marialva capota na BR-369, entre Jandaia e São José

Um Ford Escort com placas de Marialva saiu da pista e capotou na manhã deste domingo (12).

O acidente ocorreu nas proximidades da antiga chácara do Ratinho.

Equipes da Brigada Comunitária (Defesa Civil) se dirigiram ao local, mas as vítimas, que seriam duas mulheres, já haviam sido levadas por terceiros.

ATUALIZAÇÃO

As vítimas, mãe e a filha de 14 anos, foram levadas por terceiros ao PAM de Jandaia do Sul. A menina precisou ser encaminhada ao Hospital da Providência em Apucarana para exames, sendo transportada juntamente com a mãe pela equipe do SAMU de Jandaia do Sul.