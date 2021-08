Fretista é assaltado na zona rural

01/08/2021 11:30 ROUBO (CONSUMADO) Local: ALEGRE, ZONA RURAL, MANDAGUARI VÍTIMA: ADULTO MASCULINO 46 ANOS VÍTIMA: ADULTO FEMININO 39 ANOS OBJETO COMUNICAÇÃO DE ROUBO: 2 CELULAR MOTO G5 CONZA E SAMSUNG J4 COR PRETA VEICULO COMUNICAÇÃO DE ROUBO: CAMINHONETE GM CHEVROLET D/10 COR BEGE

Conforme relato da Polícia Militar: Compareceu a esta unidade policial a pessoa de a., que veio a relatar que nesta data negociou um frete na cidade Mandaguari e que se encontrariam na entrada da estrada a., quando este aguardava o suposto cliente, este foi abordado pelo suposto solicitante que indicou para este entrasse com sua c., em um cafezal, onde logo em seguida 3 indivíduos sendo que um destes armados de revolver, acabaram rendendo a vitima e sua esposa, onde o contratante que não foi identificado pela vitima também participou do assalto, sendo o casal amarrado com cadarços, subtraindo ainda seus aparelhos celulares.

Relata ainda que o suposto contratante, no momento em que estes aguardavam no local, que adentrou a estrada a. e que alguns indivíduos descerram e entraram na mata e que o contratante também estava neste veiculo, e que durante a ação criminosa este conseguiu identificar somente. Fora realizado as devidas orientações a vitima sendo repassado a buscas em área rural afim de localizar o veiculo.