Fundepar anuncia reforma do Colégio Cívico Militar

Foi anunciado na manhã desta quinta-feira (28), na sede do Instituto Paranaense de Desenvolvimento educacional, a ordem de serviço, no valor de R$ 453.899,99 reais para a reforma do Colégio Estadual Cívico Militar São Vicente Pallotti, em Mandaguari.

A solicitação é do deputado estadual Tiago Amaral, que atende aos pedidos dos vereadores Alécio do Cartório, Eron Barbiero, Daniel Gambá, Sebastião Alexandre e Sidney Chiquinho, para a melhoria do Colégio, ajudando assim toda a comunidade escolar.

A empresa Soares Engenharia Ltda – EPP, de Curitiba que foi a vencedora do processo licitatório terá um prezo de 150 dias, após a data de aceite da ordem de serviço. “A Educação é o futuro de um país sério. Investir na melhoria dos prédios escolares é uma essencial, oferecendo melhores condições de aprendizado aos alunos e também de trabalho de toda a comunidade escolar. É uma imensa alegria poder contribuir para a reforma desta importante instituição e cuidar de nossos alunos”, disse o deputado estadual Tiago Amaral.

Fernando Damas.