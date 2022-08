A equipe policial foi solicitada para atendimento de ocorrência no centro, onde no local os policiais foram recepcionados pela pessoa que relatou que é mestre de obras da residência localizada no endereço informado, e que ao chegar para trabalhar constatou que uma escada de alumínio de 5 metros e 25 metros de fio foram furtados.

Relatou ainda que os autores pularam um portão para realizar o furto. A equipe realizou diligencias em busca dos objetos ou suspeitos, porém nada foi localizado.