Furto em residência no Jardim Boa Vista

Às 9h30 de terça-feira (5) no Jardim Boa Vista em Mandaguari, a equipe policial foi acionada via 190 pela vitima, que relatou que saiu de sua casa no dia anterior para dormir em outra residência e quando retornou, ao amanhecer, verificou que abriram a porta da sala e do interior da residência fora furtado um aparelho de cortar cabelo da marca Phillips, um aparelho digital da antena da televisão, um par de sandálias feminino, uma parelho roteador na cor branca, um pote de plástico contendo R$ 10,00 em dinheiro.

Já no Jardim Esplanada houve furto no interior de um veículo. Pela manhã, o proprietário percebeu que o carro (estacionado em frente a residência) estava com as portas abertas e que levaram o rádio e a potência.