Furto no centro e no Conjunto Ipacaray

Ocorrência atendida pela Polícia Militar de Mandaguari às 19h de segunda-feira (9) na Rua Manoel Antunes Pereira.

A equipe foi solicitada a comparecer ao referido endereço onde fora informado pela vítima que a mesma foi até o supermercado Canção, e que deixou sua Biz estacionada no local com seus pertences trancados dentro do compartimento da motoneta e que ao retornar, cerca de 15 minutos depois, notou que o compartimento estava aberto, e que do interior do mesmo foi subtraído um celular Sansung A20, cor azul metálico.

Ocorrência atendida pela Polícia Militar às 19h20 de segunda-feira (9) na Rua Maria Delgado Gonçalves, Conjunto Ipacaray.

Relatou o solicitante que ao chegar em sua residência encontrou a mesma com a porta da frente arrombada, e que do interior foram subtraídos diversos objetos, sendo óculos de sol, diversos perfumes de marca e um rádio Mundial.

No local não existem câmeras de monitoramento. A vítima foi orientada sobre aos demais procedimentos cabíveis.